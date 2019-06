Madri Pie: concerto per promuovere il nuovo corso musicale

OVADA - Servirà soprattutto per promuovere il nuovo corso musicale, in partenza nel prossimo anno scolastico, il concerto sinfonico organizzato dall’Istituto Santa Caterina Madri Pie presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. L'appuntamento è per domani sera, venerdì 7 giugno, a partire dalle ore 21.00. Ad esibirsi saranno i membri dell’orchestra del Conservatorio di Alessandria. «Ovada – spiegano dalla direzione dell'Istituto - è una città nella quale la cultura musicale ha un forte radicamento ed una recente espansione: dalla Scuola di Musica all’associazione Rebora, dalla sperimentazione musicale presso la scuola secondaria Pertini ai numerosi e famosi musicisti che hanno onorato ed onorano la città. Non è stato difficile trovare collaborazione e condivisione per un evento unico negli ultimi tempi, che vede la presenza dell’intera orchestra del Conservatorio Vivaldi di Alessandria».

Il programma di domani sera prevede musiche di Beethoven, Mozart e Bruch. Nell'occasione si esibirà come solista Margherita Succio, giovane violoncellista ovadese attualmente iscritta al Conservatorio Vivaldi nella classe di Claudio Merlo, dal 2017 allieva effettiva della classe di Antonio Meneses all'Accademia Walter Stauffer di Cremona e ammessa a prestigiose masterclass di alto perfezionamento.